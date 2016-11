Dortmund. Die Mutter war mit ihrem Baby am ersten Advent in Nordrhein-Westfalen unterwegs gewesen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie stieg in Bochum-Wattenscheid aus und kümmerte sich zuerst um ihr Gepäck. Als sie dann auch den Kinderwagen mit dem Jungen aus dem Regionalexpress heben wollte, schlossen sich die Zugtüren, und das Baby fuhr alleine weiter – in Richtung Bochum-Hauptbahnhof.

Drei junge Männer und ein Baby

Bahnmitarbeiter erkannten das Missgeschick und informierten umgehend die Bundespolizei. Die Beamten nahmen das Kind wohlbehalten im Bochumer Hauptbahnhof in Empfang: Während der kurzen Zugfahrt hatten sich drei junge Männer aus Guinea um den verlorenen Sohn gekümmert. Die Jugendlichen absolvieren gerade einen Deutschkurs im Ruhrgebiet. Die Bundespolizei veröffentlichte ein Foto von den drei Babysittern (16, 16 und 19 Jahre alt) mit dem zehn Monate alten Jungen.

In der Polizeiwache am Bochumer Hauptbahnhof konnte die 21-jährige Mutter ihren Sohn dann wieder in die Arme schließen. Der Kleine hat von der Aufregung vielleicht gar nichts mitbekommen: Er soll während der Zugfahrt friedlich geschlafen haben.

