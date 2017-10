Madrid. Der Unfall habe sich in der Nähe der Stadt Albacete etwa 250 Kilometer südöstlich von Madrid ereignet. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

Die Zeitung „El País“ berichtete in der Onlineausgabe, der Pilot habe sich nicht rechtzeitig mit dem Schleudersitz retten können. Die Eurofighter-Maschine hatte zuvor an der Flugschau vor tausenden Menschen, darunter auch König Felipe VI., in Madrid teilgenommen.

Von RND/dpa