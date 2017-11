Kanadier findet fremdes Haus auf seinem Feld

Pilot Butte. Darauf war Patrick Maze aus dem kanadischen Pilot Butte (Provinz Saskatchewan) nicht gefasst: Ende Oktober stand auf seinem Feld eines Morgens plötzlich ein fremdes Einfamilienhaus. Er fuhr zunächst zur Arbeit, doch auch in den Tagen danach blieb das fremde Eigenheim an Ort und Stelle, schreibt Maze auf seiner Facebook-Seite.

Das Haus selbst war leer, woher es kam – völlig unklar. Also veröffentlichte der Entdecker am 29. Oktober einen Post bei Facebook. „Ich war noch nie in solch einer Situation, aber vielleicht können mir meine Facebook-Freunde helfen. Hat jemand schon mal ein Haus gefunden?“

Der Kanadier sei sehr überrascht gewesen, so plötzlich neue Nachbarn bekommen zu haben. Er überlegte kurz, ob er wohl ein Fundament unter das Haus bauen und es dann als Finderlohn behalten könne. „Wenn ihr jemanden kennt, der ein Haus vermisst, lasst es mich wissen“, schrieb er in seinem Aufruf.

Besitzerin gefunden

Und die Besitzerin meldete sich tatsächlich. Schon einen Tag nach dem Aufruf schrieb Brenda Robertson aus dem benachbarten Lumsden, dass das Haus ihr gehöre.

Sie habe ein Fertighaus bestellt und geliefert bekommen. Doch es habe ein Problem mit der Genehmigung vom regionalen Energieversorger gegeben, sodass das Lieferunternehmen das Haus wieder abholte. Warum es anschließend das Fertighaus einfach auf einem Privatgelände abstellte, blieb zunächst unklar.

Von RND