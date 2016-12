Wiesbaden. Bei einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Wiesbaden ist die 59-jährige Besitzerin getötet worden. Ihr Ehemann sowie ihr Neffe wurden am Dienstagmorgen schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Die beiden 63 und 21 Jahre alten Männer kamen in Krankenhäuser. Nach Angaben der Polizei betrat ein bewaffneter Mann den Kiosk im Stadtteil Biebrich. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Mann schoss. Das konnte durch die Spurensicherung bestätigt werden.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, der Täter war auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann. Auch ein Hubschrauber war über dem Gebiet im Einsatz. Die Kriminalpolizei und die Spurensicherung untersuchten den Tatort.

Von RND/dpa