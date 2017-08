Kleinkind fällt im Kreisverkehr aus fahrendem Auto

Viernheim. Ein 15 Monate altes Kleinkind ist im südhessischen Viernheim aus dem fahrenden Auto seiner Mutter gefallen und schwer verletzt worden. Das kleine Mädchen und sein drei Jahre alter Bruder saßen in Kindersitzen auf der Rückbank, als die Mutter am Montagabend mit ihnen in einen großen Kreisverkehr einfuhr, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge öffnete das Mädchen selbst die Wagentür, als der Dreijährige seine Schwester losschnallte. Durch die Fliehkraft in dem Kreisverkehr sei sie dann hinausgefallen, sagte ein Polizeisprecher.

Mädchen stürzt mit Kopf auf Fahrbahn

Das Mädchen stürzte mit dem Kopf voraus auf die Fahrbahn und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. „Nur der schnellen Reaktion eines Autofahrers dahinter war es zu verdanken, dass das Mädchen nicht erfasst wurde“, sagte der Sprecher. Lebensgefahr bestand nicht.

Das Kleinkind wurde vom Unfallort nahe der Grenze zu Baden-Württemberg in ein Klinikum nach Mannheim gebracht. Bruder und Mutter erlitten einen Schock und kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

