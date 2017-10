Las Vegas: 50 Tote nach Angriff auf Country-Konzert

Las Vegas. Die Zahl der Toten nach dem Angriff auf das Musik-Festival „Route 91 Harvest“ ist auf über 50 gestiegen, twitterte die Polizei von Las Vegas. Damit wäre es das verheerendste Massaker in der Kriminalitäts-Geschichte der USA. Das Country-Festival fand vor dem Mandalay Bay Casino statt, und wurde von 30.000 Menschen besucht. Gefeuert wurde offensichtlich aus den oberen Stockwerken des Hotels. Der Schütze, nach Angaben der Polizei der 64-jährige Stephen Paddock, habe mit einem Hochleistungs-Sturmgewehr auf die Besucher des Country-Musik-Festivals am Strip in Las Vegas geschossen. Die Polizei bestätigte weiter, dass Paddock im 32. Stockwerk des Mandalay Hotels erschossen worden sei. Der Mann stamme aus Las Vegas, sagte Sheriff Joe Lombardo. „Wir glauben, dass es ein Einzeltäter ist. Ein einsamer Wolf“, so der Sheriff.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Die Fahndung nach Marilou Danley, einer Frau asiatischer Herkunft, die in Begleitung des Verdächtigen gewesen sei, war anscheinend erfolgreich. Man habe sie mittlerweile aufgespürt, hieß es aus Polizeikreisen.

Nach Augenzeugenberichten seien mehrere Hundert Schüsse gefallen, und das über einen Zeitraum von zehn bis 15 Minuten. Zunächst war angenommen worden, es habe sich um mehrere Schützen gehandelt. Doch die Polizei geht davon aus, dass es keine weiteren Verdächtigen unterwegs seien. Dennoch appelliert man laut „Las Vegas Review-Journal“ an die Bevölkerung, die Umgebung weiterhin zu meiden.

Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T — Eiki Hrafnsson (@EirikurH) October 2, 2017

Spezialkräfte der Polizei sind derzeit noch im Einsatz. Gefahndet wurde zudem nach zwei Fahrzeugen, einem Hyundai Tucson und einem Chrysler Pacifica Touring mit den Nevada-Kennzeichen 114 B40 und 79D 401. Die beiden Autos seien mittlerweile gefunden worden, teilte die Polizei per Twitter mit.

Es passierte während eines Konzerts des Countrysängers Jason Aldean am weltberühmten Strip in Las Vegas (Nevada): Plötzlich peitschten Salven aus einem Sturmgewehr durch die Nacht. Die Menschen rannten um ihr Leben. Zur Bildergalerie

Von RND/AP/dk