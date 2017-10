Lidl-Erpresser müssen für zwei Jahre ins Gefängnis

Dortmund. Die beiden 45 und 46-Jährigen, die je zwei zu Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt wurden, hatten laut Urteil vom Montag in verschiedenen Filialen in Dortmund, Wuppertal und dem Rheinland mit Pflanzenschutzmittel vergiftete Lebensmittel in die Regale gestellt. Die Dosierung war dem Gericht zufolge aber so gering, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für Verbraucher bestand. Zur Zahlung der später per E-Mail geforderten fünf Millionen Euro in der Internetwährung Bitcoin kam es nicht. Die Angeklagten hatten die Tat bis zuletzt bestritten.

Von RND/dpa