Lidl zeigt Klum-Kollektion auf der Fashion Week

New York. Mit einer großen Show haben Heidi Klum und Lidl am Freitag ihre erste gemeinsame Kollektion „Heidi & The City“ präsentiert. Passend zum Auftraggeber ließ Klum ihre Models durch eine Supermarktkulisse laufen. Unter den prominenten Gästen waren unter anderem der Modedesigner Zac Posen, die Modejournalistin Nina Garcia sowie das US-amerikanische Topmodel Shaun Ross. Lidl startet den Verkauf von Klums Kollektion kommende Woche in 10 000 Filialen in 28 Ländern, darunter 3200 Filialen in Deutschland.

Tierisch schick: Heidi Klum setzt für den Discounter-Bereich vor allem auf Leo-Prints. Quelle: obs

Konkurrent Aldi Süd hatte in Köln am Donnerstag eine Modekollektion der US-Sängerin Anastacia vorgestellt. Für beide Discounter ist das Modegeschäft von großer Bedeutung. Aldi und Lidl gehören mit ihrem Angebot zu den zehn größten Textilhändlern Deutschlands.

Anastacia gibt ihren Namen für Skinny Jeans her, die künftig bei Aldi an der Kasse hängen. Quelle: dpa

Von dpa/RND