Livestream – Hurrikan „Irma“ trifft auf Florida

Miami/Tampa. Das Zentrum des Hurrikans „Irma“ hat die Südspitze Floridas erreicht. Nach Angaben von US-Meteorologen zog der Hurrikan der zweithöchsten Kategorie vier am frühen Sonntagmorgen über die Inselkette der Florida Keys hinweg. Der Sturm ist besonders groß und extrem gefährlich. Er droht katastrophale Schäden anzurichten.

Eye of #Irma approaches the the Lower #FLKeys this morning! Check out the latest updates: https://t.co/DaqPIW3iq9 #PreliminaryNonOperational pic.twitter.com/tfeXXrJvRL