Madeira: Baum stürzt auf Festival-Teilnehmer

Funchal. Bei einer religiösen Prozession auf der portugiesischen Urlaubsinsel Madeira hat ein umstürzender Baum mehrere Menschen in den Tod gerissen. Die genaue Zahl der Opfer war zunächst unklar. Laut Zivilschutz sollen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und fünf schwer verletzt worden sein. Das staatliche Fernsehen (RTP) sprach hingegen von elf Toten, die aber von den Behörden zunächst nicht bestätigt wurden.

Falling tree on #Madeira kills 11 during the famous Festa da Senhora do Monte festival on Portugal holiday island. pic.twitter.com/FdMEHZbxKv