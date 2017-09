Madonna wohnt jetzt in Lissabon

Lissabon. Es ist offiziell: Nachdem Madonna Anfang der Woche Gerüchte bestätigt hatte, dass sie ihren Wohnsitz nach Lissabon verlegen will, hat sie am Donnerstagabend erste Bilder aus der portugiesischen Hauptstadt auf Twitter gepostet. Die Fotos zeigen die Queen of Pop mit einer ihrer Töchter auf der Treppe die zur Burg St. Jorge führt. Außerdem scheint sich Madonna auch einen Motorroller zugelegt zu haben, mit dem sie die Stadt erkundet.

All Good things must come to an end............,,🛵🎉😂🙏🏻 pic.twitter.com/vm5HZKLo9Y — Madonna (@Madonna) September 8, 2017

Mittlerweile ist auch bekannt, wo Madonna mit ihren Kindern leben wird. Das „Material Girl“ hat sich für fast 9 Millionen Dollar ein historisches Anwesen in den Hügeln vor Lissabon gekauft. Das „Quinta do Relogio“ wurde 1865 im Stil eines Palastes der Mauretanier gebaut und ist von 2 Hektar Land umgeben.

Hier soll Madonna in Lissabon wohnen. Der Palast wurde im Stil der Mauretanier gebaut. Quelle: Screenshot

Von sin/nl/RND