Männer machen riskante Fotos in Krokodilfalle

Port Douglas. Mit einer ziemlich absurden Mutprobe hat eine Gruppe von vier Männern in Australien Hohn und Spott geerntet. Die Truppe schwamm im Hafen der nordostaustralischen Stadt Port Douglas nachts in einen Käfig, der dort als Krokodilfalle aufgestellt war, und ließ sich darin feixend fotografieren. Die Bilder verbreiteten sich schnell im Internet.

Srsly? The meat we put in these traps is bait. For crocodiles. Don’t swim in them! It’s stupid, and illegal. @qldpol @7NewsCairns pic.twitter.com/nQsUZwI3Wc