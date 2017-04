Gudow. Gemeinsam mit zwei Freunden war der Mann, der aus Schottland stammen soll, gegen 11.40 Uhr von der Raststätte Gudow aus über die beiden Fahrstreifen der A24 in Richtung Berlin gelaufen. Mehrere Zeugen sagten unabhängig voneinander aus, dass die jungen Männer dort „Selfies“ mit ihren Handys gemacht hätten. Auf dem Weg zurück von der Mittelschutzplanke zur Raststätte wurde der 22-Jährige von einem Audi A6 erfasst. Der junge Mann war offenbar sofort tot.

Die Ermittlungen der Polizei haben inzwischen ergeben, dass die drei Männer aus Schottland am Abend zuvor in Hamburg waren und dann mit Bahn und Taxi nach Gudow gefahren waren, um dort zu übernachten. Wie sie dann von dort zur Autobahnraststätte Gudow an der A24 gekommen sind, sagte die Polizei nicht. Der 73-jährige Fahrer des Audi A6 hatte keine Chance, dem 22-jährigen Unfallopfer auszuweichen. „Er wurde ambulant behandelt und anschließend in die Obhut seiner Familie übergeben“, erklärte Polizeisprecher Stefan Muhtz.

Sein Auto wurde zunächst sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft in Lübeck ordnete die Beschlagnahme des Leichnams an, um unter anderem die zweifelsfreie Identität des Toten festzustellen. Die beiden Begleiter des Unfallopfers, zwei 21 und 22 Jahre alte Männer ebenfalls aus Schottland, werden von zwei Notfallseelsorgern betreut. „Die Männer sind deutlich alkoholisiert und momentan nicht vernehmungsfähig“, so Polizeisprecher Muhtz. Die A24 war im Bereich der Raststätte Gudow von 11.40 Uhr bis etwa 15 Uhr komplett gesperrt.

Von Jens Burmester/RND