Mann rast in Menschenmenge – sechs Tote

New York. In der Nähe des New Yorker World Trade Centers ist ein Lieferwagen auf einen Radweg gerast. Nach Berichten des Senders CNN starben dabei mindestens sechs Passanten. Außerdem habe es neun Verletzte gegeben, sagte ein Strafverfolgungsbeamter

Der Verdächtige sei aus dem Fahrzeug gesprungen, habe gebrüllt, Waffenimitationen gezeigt und geschossen. Polizisten hätten ihn angeschossen und festgenommen. Es werde wegen eines möglichen Terroranschlags ermittelt. Präsident Donald Trump wurde nach Angaben des Weißen Hauses über den Vorfall informiert.

JUST IN: There are fatalities after a truck drove the wrong way down the West Side Highway bike path in Manhattan https://t.co/lSZwdt3Rux pic.twitter.com/hqLnTIhsIr — CNN (@CNN) October 31, 2017

Der Täter sei in Gewahrsam genommen worden, es werde nach niemand anderem mehr gefahndet, teilte die Polizei über Twitter mit. Dennoch sollten sich Passanten zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in der Gegend des Anschlags aufhalten. Die Rettungsaktionen für die Verletzten laufe auf Hochtouren.

The suspect is in custody. This is preliminary, more information to follow. — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017

Der Vorfall ereignete sich direkt neben einer High School ganz im Westen Manhattans in der Nähe des World Trade Centers. Der Straßenblock wurde abgesperrt, Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, Hubschrauber kreisten über der Gegend. Dutzende Schüler der High School und Schaulustige standen an den Absperrungen. Auf den Straßen stauten sich tausende von Fahrzeugen.

Bei einem noch ungeklärten Zwischenfall mit einem Fahrzeug in New York hat es am Dienstag nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. Das Fahrzeug sei im Süden von Manhattan auf einen Fahrrad- und Fußgängerweg gefahren, teilte die Polizei per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zur Bildergalerie

„Ich habe Schüsse gehört und dann hat es auch danach gerochen“, sagt John Williams, der während des Vorfalls ganz in der Nähe mit seinem Skateboard auf dem Weg zu einem Skaterpark war. „Zwei Frauen mit Kindern sind auf mich zugerannt, jemand schrie: „Er hat eine Pistole.“

Zuerst sei er weggegangen, habe sich dann aber wieder auf den Ort des Vorfalls zubewegt, sagte der 22-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Ich sah einen Mann auf dem Boden liegen mit dem Gesicht nach unten, es sah aus, als wäre er erschossen worden. Ein anderer Mann wurde gerade festgenommen.“

Ezequiel Gonzalez war auf der anderen Straßenseite, als der Vorfall passierte. „Ich hörte Geräusche, es klang wie von einem Auto“, sagte der 18-Jährige. „Dann sah ich wie die Menschen reagierten, es gab viel Verwirrung, niemand wusste, was los war. Die Vorderseite des Autos war eingebeult, überall waren Trümmer und Müll.“

Der Bürgermeister sei informiert worden und auf dem Weg zum Ort des Vorfalls, teilte das New Yorker Rathaus mit.

Von sos/AP/dpa/RND