Mehrere Tote nach Terroranschlag in Barcelona

Barcelona. Nur fünf Minuten früher, und Isa wäre mittendrin gewesen im Terror von Barcelona. Zusammen mit ihrem Freund Dirk Graells wohnt die Barcelonesin in einer Seitenstraße der Ramblas – ihr Glück war, dass sie kurz vor dem Attentat zu einem Termin auf der anderen Seite der Flaniermeile aufgebrochen war. Bis auf Weiteres können die beiden nicht nach Hause, das ganze Viertel ist weiträumig abgesperrt.

Attentäter sind mit einem weißen Van in eine Menschenmenge in Barcelona gerast. Sie töteten mindestens 13 Menschen, mehr als 30 sind verletzt worden. Die Terroristen sind auf der Flucht. Sehen Sie hier die Bilder vom Anschlagsort. Zur Bildergalerie

Zuvor waren Attentäter mit einem Transporter auf den berühmten Ramblas in Barcelona in eine Menschengruppe gerast. Mindestens 13 Passanten starben, mehr als 30 seien verletzt, Mehrere Fußgänger, teilte die Polizei mit. „Als der Van in die Menge fuhr, rannten die Menschen voller Panik weg und strömten in die Seitenstraßen, versteckten sich hinter Bäumen und in Lokalen“, schildert Graells die Erlebnisse seiner Freundin. „Es war wie eine Lawine, die da plötzlich heranrollte“, erzählt Isa.

Die Polizei evakuiert die Straßen

Die spanische Zeitung „El País“ berichtete, die Ermittler gingen davon aus, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt habe. Dem Blatt zufolge flohen die beiden Insassen des Wagens anschließend in eine nahe gelegene Bar und verschanzten sich dort.

Der weiße Lieferwagen war von der Straße entlang der Flaniermeile Las Ramblas im Zentrum Barcelonas auf den Bürgersteig gefahren und hatte dort Passanten erfasst. Der Fernsehsender RTVE zeigte ein Foto, auf dem am Boden liegende Menschen zu erkennen waren. Offenbar leisteten Polizisten und andere Personen Erste Hilfe. Die Polizei sperrte die Straße. Geschäfte wurden geschlossen.

Auswärtiges Amt warnt Touristen

Nach dem tödlichen Zwischenfall im Zentrum von Barcelona hat das Auswärtige Amt seine Sicherheitshinweise für Spanien aktualisiert. „Reisenden wird geraten, den Bereich weiträumig zu meiden, den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten und sich über die lokalen Medien zu informieren“, teilte das Auswärtige Amt am Donnerstagabend mit.

Von RND/dpa/ap