Michael Phelps freut sich über weiteren Nachwuchs

Rekord-Olympiasieger Michael Phelps (32) und seine Frau Nicole (32) erwarten das zweite Kind. „Nummer 2 ist auf dem Weg! So aufgeregt! Frage mich, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?“, schrieb der Schwimm-Star am Dienstag auf Instagram. Dazu stellte er ein Bild von seiner Frau, die den einjährigen Sohn Boomer auf dem Arm hält. Der strahlende Junge hat einen Schwangerschaftstest in seiner Hand. „Der kleine Mann wird bald ein großer Bruder sein“, postete die werdende Mutter auf ihrer Instagram-Seite.

Das Paar hatte sich im Juni 2016 heimlich das Ja-Wort gegeben, eine größere Hochzeit wurde dann im Oktober gefeiert. Sohn Boomer kam im Mai vorigen Jahres zur Welt.

Phelps hatte bei den Olympischen Spielen in Rio des Janeiro fünf Goldmedaillen und eine Silbermedaille gewonnen und danach seine Profikarriere beendet. Insgesamt holte er 28 olympische Medaillen, davon 23 goldene - damit ist der erfolgreichste Sportler bei Olympischen Spielen.

dpa/RND