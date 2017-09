Mutmaßlicher Täter des Familiendramas gefasst

Villingendorf. Der mutmaßliche Todesschütze von Villingendorf am Rand des Schwarzwalds ist gefasst. Der Mann, der seinen Sohn, den neuen Partner seiner Ex-Frau und dessen Cousine erschossen haben soll, sei in Rottweil widerstandslos festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Entscheidend war demnach ein Hinweis aus der Bevölkerung. Beamte des Polizeireviers Rottweil konnten den mutmaßlichen Täter fassen.

Seit Freitag hatten die Ermittler nach dem Kroaten gesucht, auch im Ausland wurde nach dem 40-Jährigen gefahndet. Sein Sohn war wenige Stunden vor dem Verbrechen eingeschult worden. An diesem Mittwoch wollte die Polizei bei einer Pressekonferenz weitere Informationen bekanntgeben.

Die Polizei weitete ihre Suche nach dem mutmaßlichen Todesschützen massiv aus – der Flüchtige gilt als sehr gefährlich.

Am Dienstag hatte die Polizei mit rund 100 Beamten in einem Waldgebiet rund um Villingendorf (Kreis Rottweil) nach Spuren des Täters gesucht. Nach dem Verbrechen sollen dort nach Angaben aus der Bevölkerung Schüsse gefallen sein. Die Staatsanwaltschaft setzte am Dienstag zudem eine Belohnung von bis zu 5000 Euro aus.

Bei der 60-köpfigen Sonderkommission gingen auf dem Hinweis-Telefon nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Anrufe ein. Am Abend wollte die Polizei bei einer regulären Elternversammlung Fragen beantworten und darauf hinweisen, dass es sich um eine Beziehungstat handele und Unbeteiligte nichts zu befürchten haben.

Nach seiner Flucht fand die Polizei ein Auto mit Kurzzeitkennzeichen, das sich der Mann legal besorgt hatte. Die Ex-Frau des Mannes war an einem sicheren Ort untergebracht und wurde rund um die Uhr bewacht.

Von dpa/RND