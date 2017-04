Prien. Eine 38-jährige Frau ist im oberbayerischen Prien vor den Augen ihrer Kinder vor einem Supermarkt niedergestochen worden. Später im Krankenhaus erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Der 29 Jahre alte Angreifer wurde am Samstagabend von einem zufällig anwesenden Polizisten und Passanten überwältigt und kurz darauf festgenommen. Der Angreifer wehrte sich heftig. Die fünf und elf Jahre alten Kinder der Frau sahen die Tat mit an. Sie wurden bis auf Weiteres in Obhut genommen.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts.

Von RND/dpa