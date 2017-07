Polizist wird fast drei Jahre nach seinem Tod Vater

New York. Im Dezember 2014 wurde ein New Yorker Polizist im Dienst erschossen, am Dienstag wurde nun sein Töchterchen geboren. Sanny Liu, die Witwe des Polizisten WenJian Liu, brachte in einem Krankenhaus in Manhattan ihre gemeinsame Tochter Angelina auf die Welt. Das teilte die New Yorker Polizei am Dienstag mit.

Möglich wurde die Schwangerschaft durch moderne Technik: Liu hatte am Tag des tragischen Vorfalls darum gebeten, seine Samenflüssigkeit zu konservieren, da sie Eltern werden wollten. Erst kurz zuvor hatten beide geheiratet, sagte ein Polizeisprecher.

Von Beginn an hatte Liu keinen Zweifel, einmal eine Tochter zu bekommen. „Ich wurde durch die künstliche Befruchtung schwanger und sagte einem Freund: ,Es wird ein Mädchen werden‘“, wird Liu auf der Internetseite der New Yorker Polizei zitiert. Er habe ihr geantwortet: „Aber du hast doch noch nicht einmal ein Ultraschallbild“. „Aber ich hatte Recht!“, sagt die stolze Mutter nun. Ein Foto zeigt, wie sie ihr Baby im Arm hält. Darauf trägt die kleine Angelina eine Polizeimütze trägt.

WenJian Liu war 32 Jahre alt und seit sieben Jahren im Dienst, als er zusammen mit einem Kollegen von einem Mann aus dem Hinterhalt erschossen wurde, während beide in ihrem Streifenwagen saßen. Der Vorfall hatte in den USA große Aufmerksamkeit gefunden, sogar der damalige US-Präsident Barack Obama hatte sich dazu geäußert.

Von RND/dpa