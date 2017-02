Mosquito Island. Der Ex-US-Präsident weilt zurzeit auf den Britischen Jungferninseln und macht vor, wie Urlaubmachen aussieht. Der Wassersportfan lernte Kiten und surfte gegen Multimilliardär und Insel-Besitzer Richard Branson um die Wette.

„Barack erzählte, wie er kurz vor seiner Wahl als Präsident gerne in Hawaii surfte und dass sein Sicherheitspersonal ihn vorwarnte, das könne er während seiner Amtszeit vergessen. Da kam mir die Idee auf, ihm vorzuschlagen hier auf der Insel Kiten zu lernen“, schrieb Branson in einem Blogeintrag. Denn ein US-Präsident darf zwar vieles, was Normalsterbliche nicht dürfen. Wassersportarten gehören aber wohl nicht dazu. Nicht auszudenken, würde er von einem Hai gebissen oder sich beim Fliegen in der Luft verletzen. Doch diese Zeiten sind nun vorbei.

Wer ist der bessere Surfer? Richard Branson oder Barack Obama? Quelle: Virgin.com/AP

50 Meter Vorsprung auf Branson

Mit Gastgeber Richard Branson – der allles auf Video festhielt – ging es ins Wasser. Beide brauchten mehrere Versuche, um auf den Boards zu stehen, dann ging es los: Obama schaffte es, etwa 100 Meter weit auf dem Brett über das Wasser zu gleiten, Branson dagegen nur auf die Hälfte der Strecke. Der klare Gewinner: Barack Obama.

Von RND/abr