Polizei beendet Prügelei in Göttingen

Göttingen. Gegen 20.10 Uhr war nach Angaben der Polizei am Einkaufscenter Carré an der Ecke Weender Straße/Reitstallstraße eine größere Personengruppe aufeinandergetroffen. Die Hintergründe seien noch unklar. „Die Sache ist noch ziemlich unübersichtlich“, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen der dpa. „Fest steht bisher, dass am Sonntagabend zwei große Personengruppen unterschiedlicher Herkunft aufeinander losgingen.“ Die Polizei sei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im Einsatz gewesen. Allerdings hätten sich bei Eintreffen der Beamten bereits viele Personen, die mutmaßlich an der Schlägerei beteiligt gewesen seien, entfernt. Strafrechtlich relevante Vorfälle seien der Polizei bislang nicht bekannt, so der Sprecher. Ein Beteiligter sei in Gewahrsam genommen worden.

Derzeit würden die Hintergründe der Schlägerei ermittelt. Weitere Details werde die Polizei voraussichtlich im Laufe des Montags bekanntgeben.

Von RND/afu/ms