Mühlheim an der Ruhr. Der Tannenbaum war noch in ein Netz gewickelt: In Mühlheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) haben Polizisten mitten in der Nacht zwei Männer dabei erwischt, wie sie eine Tanne auf ihren Schultern trugen. Sie hätten den Baum auf der Straße gefunden, erklärten die mutmaßlichen Diebe – was anscheinend aber gelogen war. „Schnell konnten die Beamten klären, woher dieser überraschende Fund stammte“, berichtete die Polizei in ihrem Bericht, ohne nähere Angaben zu den Ermittlungen zu machen.

Wahrscheinlich hat die mutmaßlichen Diebe verraten, dass in der Nähe ein umzäunter Verkaufsstand war. „Die Weihnachtsbäume wurden ’unter Polizeischutz’ mit dem Streifenwagen zurück zum Tatort gebracht“, schrieben die Beamten. Dabei seien sie sich wie im Filmklassiker „Eine schöne Bescherung“ vorgekommen.

Es ist davon auszugehen, dass die Tanne auf dem Autodach ordnungsgemäß gesichert war. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Von RND/wer