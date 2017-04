Herne. Polizisten haben in Herne einen Mann erschossen, der sie mit einem Messer bedroht haben soll. Die Beamten seien am Sonntagmorgen alarmiert worden, weil der Mann nach Zeugenaussagen auf einem Sperrmüll-Sofa in der Herner Innenstadt gesessen und sich dabei mit einem langen Messer selbst verletzt haben soll. Wenige Minuten später habe die Besatzung eines Streifenwagens versucht, den mutmaßlich verwirrten Mann zu beruhigen, teilte Polizeisprecher Volker Schütte mit. Als der 30 Jahre alte Mann aufgesprungen und mit dem Messer auf die Beamten zugelaufen sei, hätten diese nach mehreren Warnungen Schüsse abgegeben.

Polizeipräsidium Münster übernimmt

Der Mann starb später im Krankenhaus. Eine Polizistin wurde leicht verletzt, möglicherweise durch einen Querschläger.

„Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Münster die weitere Ermittlungsarbeit übernommen“, teilte Schütte weiter mit. Der tote Mann aus Herne sollte am Sonntagnachmittag obduziert werden. Zuerst hatte der WDR über die tödlichen Schüsse berichtet.

Von RND/dpa