Hamburg. Die Polizeischülerin war am Mittwoch vergangener Woche nicht zum Dienst erschienen und am Donnerstag vermisst gemeldet worden. Bereits von Freitag bis Sonntag hatten Hundertschaften mit Hunden den Sachsenwald abgesucht.

Die vermisste Polizistin Maxime Linder. Quelle: dpa

Am Sonntag hatte es geheißen, alle Suchmaßnahmen auf dem Boden seien abgeschlossen worden. Bei der neuen Aktion gehe es darum, eine mögliche Spur auszuschließen, die sich aus den Ermittlungen ergeben habe, sagte der Sprecher.

Polizei bittet weiter um Hinweise

Der Vermisstenfall hat in Hamburg für großes Aufsehen gesorgt. Am Freitagabend hatte die Polizei ein erstes, privates Foto veröffentlicht. Am Montag gab die Polizei ein zweites Foto der Vermissten heraus, das die junge Frau am vergangenen Mittwoch am S-Bahnhof Hamburg-Bergedorf zeigte. Das letzte Signal des Mobiltelefons sei am selben Tag aus dem Sachsenwald gekommen, sagte der Sprecher. „Das hat uns veranlasst, die Suche dort zu starten.“

Das Bild aus einer Überwachungskamera zeigt die Polizeischülerin um 8.56 Uhr am S-Bahnhof Hamburg-Bergedorf. Sie habe sich kurz im Bahnhofsbereich aufgehalten und sei wenig später wieder in eine S-Bahn nach Aumühle eingestiegen. Dort sei sie um 9.15 Uhr angekommen. Die Polizei bat um Hinweise. Die etwa 1,65 Meter große, schlanke Frau war am vergangenen Mittwoch nicht zum Dienst erschienen und am Donnerstag vermisst gemeldet worden.

