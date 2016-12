Vielleicht wäre die Fälschung nicht so schnell aufgefallen, wenn der Mann nicht so viele Rechtschreibfehler gemacht hätte: In Mainz hat die Polizei einen Verkehrssünder angehalten, der die Tüv-Plakette für sein Auto selbst gemalt hatte – allerdings schrieb er „Wiespaden“ und „Hässen“ statt Wiesbaden und Hessen.