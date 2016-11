Hamm . Die Polizei hat in Hamm einen jungen Mann festgenommen, der möglicherweise eine Amoktat geplant hatte. Der 19-Jährige sei am Freitagnachmittag an einer Außenstelle der Hammer Volkshochschule festgesetzt worden.

Er habe eine Waffe, ein Messer und einen Schlagring bei sich gehabt. Zur Art der Waffe wurden keine Angaben gemacht. Die Polizei war durch einen Notruf alarmiert worden und mit einem Großaufgebot zu dem Schulgelände gekommen.

Die Tat hatte er zuvor nach „Bild“-Informationen bei WhatsApp angekündigt. Ein psychologisches Gutachten soll nun klären, ob der 19-Jährige tatsächlich gefährlich ist.

Von RND/dpa