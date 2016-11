Hamburg. Die Suche nach der vermissten Polizistin aus Hamburg geht weiter. Am Samstagmorgen fehlte weiterhin jede Spur von der 22-Jährigen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Suche sollte im Laufe des Tages fortgesetzt werden. Genauere Angaben zu den geplanten Suchmaßnahmen konnten zunächst nicht gemacht werden. Der Aufruf an die Bevölkerung, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden, habe zunächst keine Ergebnisse gebracht, hieß es.

Seit Freitagabend suchen die Beamten öffentlich und mit einem Foto nach Maxime Linder aus Hamburg. Die etwa 1,65 Meter große, schlanke Frau war bereits am Mittwoch nicht zum Dienst erschienen und am Donnerstag vermisst gemeldet worden. Weil es Hinweise darauf gibt, dass sich die Vermisste vor ihrem Verschwinden am S-Bahnhof Aumühle bei Hamburg aufgehalten hatte, durchkämmte eine Hundertschaft der Polizei am Freitag den nahegelegenen Saschsenwald. Auch ein Hubschrauber und mehrere Suchhunde waren im Einsatz.

Ein Polizeisprecher sagte der „Bild“-Zeitung: „Wir haben Erkenntnisse, dass sie sich zuletzt im Bereich Sachsenwald aufgehalten hat. Was dort passiert ist, wissen wir nicht.“

Undatiertes Foto der vermissten 22-jährigen Maxime Linder aus Hamburg. Die junge Hamburger Polizistin wird seit zwei Tagen vermisst. Ihre Kollegen suchen mit Hunden und einer Hundertschaft nach ihr. Quelle: Polizei Hamburg / dpa

Von dpa/RND