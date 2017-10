Premier Trudeau bricht im TV in Tränen aus

Kingston. Der Tod von Gord Downie, Sänger der in Kanada extrem beliebten Band The Tragically Hip, hat auch Premierminister Justin Trudeau tief getroffen. In einem Statement im kanadischen Fernsehen sagte Trudeau unter Tränen: „Wir alle wussten, dass es so kommen würde, aber wir hofften, dass es nicht so kommen würde.“ „Gord war mein Freund, aber er war auch unser aller Freund.“

Downie war im Alter von nur 53 Jahren an einem Gehirntumor gestorben. Im August 2016 hatte die Band ihr offiziell letztes Konzert gegeben. Mehr als elf Millionen Menschen verfolgten die Show live im Fernsehen. Die Rockband hatte sich in den Achtzigerjahren in Kingston (Ontario) gegründet und in ihrem Heimatland rasch große Erfolge gefeiert. Über Kanada hinaus waren die Musiker aber nie wirklich bekannt geworden. Im Mai 2016 hatte Downie bekanntgegeben, dass er unheilbar an Krebs erkrankt sei. Er hinterlässt seine Frau und vier Kinder.

Von nl/dpa/rnd