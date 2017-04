London. Wie „New Idea“ berichtet, haben die üblichen Quellen aus dem Britischen Königshaus bereits bestätigt, dass sich das Paar bereits seit Wochen heimlich trifft. Danach habe sich Prinz Andrew bei Kylie gemeldet, nachdem sie das Aus ihrer Verlobung mit ihrem betrügerischen Ex-Freund Joshua Sasse bekanntgegeben hatte.

Seitdem seien die Beiden „unzertrennlich“, so der Gewährsmann des australischen Magazins. Die 48-jährige Sängerin aus Australien habe in den vergangenen zwei Wochen mehrere Nächte mit dem 57-jährigen Andrew verbracht. Ihre Liaison sei denn auch kürzlich Grund für aufgeregtes Getuschel bei einem königlichen Empfang auf Windsor Castle zu ihren Ehren gewesen. Dort hatte sie aus den Händen von Prinz Philipp den Britain-Australia Society Award für 2016 erhalten. Hochrangige Angehörige des Königshauses hätten bei der Gelegenheit, so der Bericht, der Beziehung ihren Segen gegeben.

“Andrew und Kylie sind schon seit Ewigkeiten eng befreundet“, so ein Palast-Insider. „Niemand ist wirklich erstaunt darüber, dass ihre Freundschaft in eine Beziehung mündete.“ Nun sind alle gespannt, ob Kylie als Begleitung von Prinz Andrew auf der Hochzeits-Gästeliste von Kate Middleton’s Schwester Pippa auftauchen wird. Der Insider behauptet jedenfalls: „Momentan sind die Zwei unzertrennlich – und Andrew ist hin und weg.“

Von RND/dk