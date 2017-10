Prinz Harry mit Freundin bei der Queen zum Tee

London. Prinz Harry (33) und seine Freundin Meghan Markle (36) sollen gemeinsam mit Königin Elizabeth II. Tee getrunken haben. Das Paar sei bereits vor einer Woche um 17 Uhr am Buckingham-Palast in London vorgefahren, zitiert die Zeitung „Daily Mail“ am Donnerstag einen Insider. Britische Medien werteten dies als mögliches Zeichen, dass Harry die Zustimmung seiner Großmutter für eine Hochzeit mit der 36-jährigen Schauspielerin aus den USA suche. Harry und Markle kennen sich seit etwa eineinhalb Jahren. Im September zeigten sie sich erstmals turtelnd in der Öffentlichkeit.

Von dpa/RND