Rentner zerstückelt und eingefroren – Mordprozess startet

Berlin. Der Prozess um den Mord an einem Berliner Rentner beginnt am Mittwoch neu. Vor dem Landgericht muss sich ein 56-Jähriger verantworten – er soll den damals 80 Jahre alten Witwer um den Jahreswechsel 2006/2007 herum erschossen, die zerstückelte Leiche in einer Tiefkühltruhe versteckt und jahrelang die Rente des Opfers von monatlich etwa 2000 Euro kassiert haben.

Zehn Jahre lag die Leiche in der Wohnung im Stadtteil Prenzlauer Berg – und niemand vermisste den Rentner. Das Verbrechen hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst und auch die Frage aufgeworfen, ob Senioren gerade in Großstädten zunehmend vereinsamen.

Angeklagter schweigt zu Vorwürfen

Der erste Prozessanlauf war vor zwei Wochen gescheitert. Das Gericht gab am zweiten Verhandlungstag einer Besetzungsrüge der Verteidigung statt. Dem Angeklagten – einem Trödelhändler – wird Mord aus Habgier, Heimtücke und zur Ermöglichung einer anderen Straftat zur Last gelegt. Er soll sich das Vertrauen des Witwers erschlichen und nach dem Verbrechen großen Aufwand betrieben haben, um dessen Tod zu verschleiern. Polizisten hatten Anfang Januar die Wohnung geöffnet und die Körperteile gefunden. Bislang hat der Angeklagte zu den Vorwürfe geschwiegen.

Staatsanwalt Reinhard Albers ging beim ersten Prozessanlauf von einer geplanten Tat aus. Die Tiefkühltruhe sei kurz vor dem Mord in die Wohnung geliefert worden, sagte er auf dem Gerichtsflur. Der Rentner sei mit einem Kopfschuss durch die Stirn getötet worden. Die Leiche müsse gleich danach zerteilt worden sein. Die Waffe wurde nicht gefunden. Der Staatsanwalt erhofft sich nun, dass Rentenversicherer aus dem Fall lernten, es „nicht so anonym laufen zu lassen“.

Von RND/dpa