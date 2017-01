Manaos. Hintergrund der Revolte sollen Kämpfe zwischen rivalisierenden Drogen-Gangs sein.

Mehrere Opfer seien geköpft worden, sagte Sicherheitssekretär Sérgio Fontes laut einem Bericht des Nachrichtenportals G1: „Ich befürchte, die Todeszahl könnte noch viel höher werden. Noch haben wir keinen gesicherten Überblick über die Lage.“ Die Zeitung „ Folha de S.Paulo“ berichtete von mindestens 60 Toten.

Gefängniswärter als Geiseln genommen

Die Meuterei in dem Gefängnis Anísio Jobím in der nordbrasilianischen Stadt Manaus begann am Sonntag, als rivalisierende Häftlingsgruppen aneinander gerieten. Zwölf Gefängniswärter seien zeitweise als Geiseln genommen worden. Am Montag konnten die Sicherheitskräfte wieder die Kontrolle über die Haftanstalt übernehmen.

Zeitgleich flohen von einer Haftanstalt nur fünf Kilometer vom Gefängnis Anísio Jobím entfernt etwa 87 Gefangene. 40 bis 60 von ihnen wurden bereits von der Polizei festgenommen, hieß es in einem Bericht der „Folha de S.Paulo“.

Von RND/fw/dpa