Hannover. 40 Jahre ist es her, dass für Rolf Zuckowski mit einer Hochzeit alles begann: „Die Vogelhochzeit“. Das Singspiel wurde zu seinem ersten Erfolg als Kindermusiker und zu einem seiner größten überhaupt. Am Freitag feiert Deutschlands bekanntester Kinderlieder-Sänger seinen 70. Geburtstag. „Stups, der kleine Osterhase“, „In der Weihnachtsbäckerei“ oder „Wie schön, dass du geboren bist“ – Hits gab es in seiner Karriere viele. Welcher ist Ihr Lieblingslied? Stimmen Sie hier ab:

Rolf Zuckowski: Welches Lied ist ihr Lieblingslied? Rolf Zuckowski: Welches Lied ist ihr Lieblingslied? Du da im Radio Es schneit Stups, der kleine Osterhase In der Weihnachtsbäckerei Kommt, wir woll’n Laterne laufen Wie schön, dass du geboren bist Mein Platz im Auto ist hinten Guten Tag, guten Tag Als ich ein Baby war Oma liebt Opapa Die Vogelhochzeit

„Die „Weihnachtsbäckerei“ ist sicherlich mein Erkennungszeichen, aber direkt dahinter kommt „Wie schön, dass du geboren bist“ - ich vermute, dass es in Deutschland das meistgesungene Lied unserer Zeit ist“, sagt Zuckowski. „Es wird bestimmt jeden Tag viele Tausend Mal irgendwo zum Geburtstag angestimmt. Viele wissen gar nicht, dass es von mir ist, es ist eine Art Volkslied geworden.“ Zum eigenen Geburtstag dürfte er sein Lied mehrfach hören. Für sein Lebenswerk erhielt Zuckowski bereits 2008 den Echo.

Von RND/are/dpa