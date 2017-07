Ronaldo hält sich für unschuldig

Am 13. Juni erhob die Staatsanwaltschaft Madrid Anklage gegen Ronaldo. Der Vorwurf: Der Real-Madrid-Star soll 14,7 Millionen Euro an Steuern am Fiskus vorbeigeschleust haben. Ronaldos Management bestreitet die Vorwürfe. Dennoch liegt ein Schatten auf der Karriere des Superstars. Eine Karriere in Bildern.