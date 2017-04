Istanbul. Aus noch ungeklärter Ursache sind am Donnerstagmittag das russische Kriegsschiff "Liman" und der unter der Flagge von Togo fahrende Viehtransporter "Youzarsif H" im Schwarzen Meer zusammengestoßen. Nach Meldung türkischer Medien ist dabei die "Liman" so schwer beschädigt worden, dass sie um 14.48 Uhr Ortszeit vor der Nordzufahrt zum Bosporus unterging. Die 78 russischen Besatzungsmitglieder wurden nach der Havarie von dem Viehtransporter gerettet. Das Unglück soll sich nach ersten Meldungen im dichten Nebel etwa 25 Meilen vor der Einfahrt zum Bosporus ereignet haben.

Das 73 Meter lange Marineschiff "Liman" ist eines der wenigen Aufklärungsschiffe der Schwarzmeerflotte. Es wird überwiegend zur Beschattung von Nato-Schiffen eingesetzt. Das 1978 in Polen gebaute Schiff gehört zur sogenannten Moma-Klasse und ist mit sensibler Technik zum Abhören von Funksprüchen und zum Orten elektronischer Signale ausgerüstet. Die Marine Russlands hatte nur vier dieser Schiffe in ihrem Bestand. Zwei Schwesterschiffe der "Liman" fahren für die Marine Polens in der Ostsee.

Die 1977 in Hamburg gebaute "Youzarsif K" ist mit Rindern auf dem Weg von Rumänien nach Jordanien. Sie blieb nach dem Unfall schwimmfähig.