S-Bahn kracht gegen Prellbock – Dutzende Verletzte

Barcelona. Mindestens 48 Menschen sind bei einem S-Bahn-Unfall in der spanischen Stadt Barcelona verletzt worden. Der Unfall geschah am Freitag bei der Einfahrt eines Zugs in den Bahnhof França im Zentrum der Stadt, wie der Notdienst von Katalonien mitteilte. Es gebe fünf Schwerverletzte, darunter der Zugführer, hieß es. Insgesamt 18 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Umstände des Unfalls waren zunächst unbekannt.

informativost5: Accidente de tren en Barcelona: primeras imágenes de la estación de Francia … pic.twitter.com/UWNSKbe9NA — Supra1BqTeam (@supra1Bqteam) July 28, 2017

Der S-Bahn-Zug kam nach Medienberichten gegen 7.15 Uhr morgens bei der Einfahrt in den Bahnhof nahe des Regionalparlaments von Katalonien nicht rechtzeitig zum Stehen und krachte gegen einen Prellbock am Bahnsteigende. Der Zug kam aus dem Vorort Sant Vicenç de Calders. Viele Verletzte wurden auf dem Bahnsteig behandelt. Einige weinten und standen unter Schock. Zahlreiche Kranken-, Polizei- und Feuerwehrwagen waren vor Ort.

Accidente ferroviario en Barcelona. Cinco heridos graves y medio centenar de heridos... pic.twitter.com/eh3HINSFKB — Lagarder Activista (@lagarder81) July 28, 2017

Die Zugführerkabine wurde von der Feuerwehr und der Regionalpolizei mit einer Plane abgedeckt. Von Medien zitierte Zeugen berichteten, die Kabine sei beim Aufprall völlig zerstört worden. Der Unfallzug blieb ansonsten weitgehend unbeschädigt. Die Ursache des Unfalls war zunächst unbekannt. Die Bahngesellschaft Renfe teilte mit, Ermittlungen seien bereits aufgenommen worden.

Von RND/dpa