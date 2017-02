London. Königin Elizabeth II. hat als erstes Mitglied der britischen Monarchie ihr 65-jähriges Thronjubiläum begangen. Die Rekordzeit im Amt feierte der Hof am Montag mit 41 Kanonenschüssen, die im Londoner Green Park abgefeuert wurden, sowie 62 weiteren am Tower.

Ihr „Saphir“-Jubiläum verbrachte die 90-Jährige allerdings nicht in London, sondern auf ihrem Anwesen Sandringham House in der Grafschaft Norfolk, wie der Buckingham-Palast mitteilte. Dort war ihr Vater am 6. Februar 1952 im Alter von 56 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Er hatte 15 Jahre lang auf dem Thron gesessen.

Längste amtierende Monarchin Großbritanniens

Zu dem Jubiläum veröffentlichte der Palast ein Foto der Queen, das der britische Fotograf David Bailey 2014 aufgenommen hatte. Darauf trägt die Königin eine Kette aus Saphiren und dazu passende Ohrringe mit dem blauen Edelstein. Den Schmuck hatte ihr Vater König George VI. ihr 1947 zur Hochzeit geschenkt.

Die Queen ist bereits seit 2015 die am längsten amtierende Monarchin Großbritanniens – in jenem Jahr hatte sie Königin Victorias Zeit auf dem Thron überrundet.

