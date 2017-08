Sarg von Michael Jackson ist angeblich leer

Los Angeles. Schock für die Fans von Michael Jackson: Der Sarg im Mausoleum, in dem der King of Pop beigesetzt wurde, ist leer. Das berichtet das Magazin „Globe“ und beruft sich auf Michael Jacksons Mutter: Demnach soll Katherine Jackson Freunden offenbart haben, dass die Leiche ihres Sohnes 2009 nicht in dem Sarg war, der am 7. Juli 2009 auf dem Promi-Friedhof Forest Lawn beigesetzt wurde. Zwölf Tage zuvor, am 25. Juni 2009, war Jackson an einer Überdosis durch das Narkosemittel Porpofol verstorben.

Asche auf der Neverland-Ranch verstreut

Die Beerdigung sei nur eine große Show gewesen sein, so die Mutter des King of Pop. Stattdessen soll der tote Michael Jackson mehrere Monate auf Eis gelegen haben und dann verbrannt worden sein.

Ein Insider wird im Bericht zitiert: „Die Familie hat den Großteil seiner Asche auf der Neverland-Ranch verstreut. Katherine hatte riesige Angst, dass Grabräuber sonst die Leiche stehlen könnten. Sie haben damit Michaels eigene Wünsche befolgt.“

Die Urne mit den Rest der sterblichen Überreste wurde unter einem Birnenbaum mit dem Namen „The Giving Tree“ begraben. Der Insider: „Es war Michaels Lieblingsplatz. Er hat stundenlang darunter gesessen und Songs komponiert.“

King of Pop: Michael Jackson starb im Alter von 50 Jahren. Quelle: dpa

Von RND/Dierk Sindermann/zys