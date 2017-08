Schockierendes Foltervideo aus US-Gefängnis

Cheatham County. Ein schockierendes Foltervideo aus einem US-Gefängnis macht derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde: Es zeigt einen 18-jährigen Gefangenen, der von drei Polizisten zunächst an einen Stuhl gefesselt, geknebelt und danach mehrfach mit einem Taser (einer Art Elektroschocker) malträtiert wird. Die Aufnahmen stammen aus einer Überwachungskamera des Gefängnisses in Cheatham County, Tennessee (Warnung: Die Aufnahmen enthalten explizite und teils verstörende Szenen).

Der heute 19-jährige Jordan Elias Norris hat laut des US-Portals „Tennessean“ mittlerweile Anzeige gegen die Beamten erstattet. Sie wurden bereits vorerst aus dem Dienst suspendiert. Mehr als 40 Verbrennungen habe Norris durch den Taser erlitten, heißt es in der Anklage. Tatsächlich zeigen die Aufnahmen, wie ein Beamter immer wieder eine Art Elektroschockpistole an verschiedenen Körperteilen des Gefangenen ansetzt. Die Stromstöße sind deutlich zu hören. Ebenso wie die Aussage des Polizisten, er werde damit so lange weitermachen bis die Batterien leer seien, der Gefangene solle aufhören, sich zu wehren.

Jordan Elias Norris nach seiner Festnahme im November 2016. Quelle: Cheatham County Sheriff's Office

Insgesamt 50 Sekunden soll der Sheriff auf die Beine und den Bauch des Gefangenen mit dem Elektroschocker eingewirkt haben. Den verstörenden Folterszenen war offenbar ein Streit Norris’ mit einem Mithäftling vorausgegangen. Die Beamten hätten ihn daraufhin aus der Zelle geholt. Der Elektroschocker soll zum Einsatz gekommen sein, nachdem Norris sich mehrfach den Beamten beim Anlegen der Handschellen widersetzt habe.

Norris war im November 2016 wegen Drogen- und Waffenbesitzes inhaftiert und zwei Wochen später aus der U-Haft entlassen worden. Der Chef des Gefängnisses hat unterdessen die Staatsanwaltschaft mit weiteren Ermittlungen im Folterfall beauftragt.

Von RND/caro