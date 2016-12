Hechingen. Nach einem tödlichen Schuss auf einen 22-Jährigen vor einer Gaststätte mitten in Hechingen in Baden-Württemberg sind am Freitag drei Männer festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten, ist der Hintergrund der Tat ein Drogengeschäft, an dem mehrere Männer beteiligt waren. Bei Wohnungsdurchsuchungen hätten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sichergestellt.

Gegen zwei Verdächtige sei Haftbefehl wegen eines Drogendelikts beantragt worden, gegen einen wegen Mordverdachts. Am Donnerstag gegen 18 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann in Hechingen aus einem fahrenden Auto heraus erschossen worden. Laut Polizei fiel nur ein Schuss – zumindest gebe es keine Hinweise auf weitere, sagte ein Sprecher.

40 Beamte nehmen Ermittlungen auf

Bei der Kriminalpolizei in Rottweil wurde eine Ermittlungsgruppe mit 40 Beamten eingerichtet. Der 22-Jährige starb noch am Tatort. Sanitäter versuchten vergeblich, den Schwerverletzten zu reanimieren.

Der Mann stand nach Angaben der Staatsanwaltschaft vor der Gaststätte „Ochsen“ in der Altstadt. Der Schütze war in einem roten, schnell fahrenden Kleinwagen unterwegs. Dieser fuhr nach der Tat in hohem Tempo weiter. Das Auto sei noch in der Nacht gefunden worden, hieß es am Abend.

Wie viele Personen in dem Fluchtwagen waren und wo das Auto gemeldet ist, wurde am Freitag nicht mehr mitgeteilt. Ein Zeuge hatte einer Mitteilung zufolge berichtet, das es sich um einen roten Kleinwagen handelte, der auf der linken hinteren Tür einen dunklen Fleck hatte – womöglich einen Tierkopfaufkleber, ähnlich einem Tigerkopf.

