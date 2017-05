So viel „Natürlich blond“ steckt in Donald Trump

New York. „Wir machen unsere nächsten Schritte in die Welt hinaus“, sagt Reese Witherspoon voller Stolz als Elle Woods in der Hollywood-Komödie „Natürlich blond“ bei ihrer Abschlussrede als Harvard-Absolventin. In einer ähnlichen Situation befand sich kürzlich auch der US-Präsident Donald Trump: Er sprach vor Absolventen der Liberty University im US-Bundesstaat Virginia.

Doch nicht nur der Anlass wies eine verblüffende Ähnlichkeit auf – auch die Wortwahl der beiden Protaginsten ähnelte sich. Offenbar hat sich der US-Präsident von der naiven Jura-Studentin inspirieren lassen.

Jimmy Fallon scherzt über Donald Trump

Das ist auch dem US-Moderator Jimmy Fallon aufgefallen. In seiner „The Tonight Show“ machte er mit einem Zusammenschnitt entsprechender Passagen auf die Übereinstimmungen aufmerksam. „Ihr müsst hinausgehen in die Welt“, fordert Trump die Absolventen auf. Auch sprechen beide Redner von „Leidenschaft, Mut und Überzeugung“.

Einen kleinen aber feinen Unterschied gibt es zum Schluss des Zusammenschnitts. „Wir haben es geschafft“ freut sich die Filmfigur. Donald Trump lobt sich stattdessen selbst: „Ich habe es geschafft“, verkündet er stolz.

Tonight: Trump plagiarized his commencement speech from Elle Woods in Legally Blonde pic.twitter.com/EScE4B02F8 — Fallon Tonight (@FallonTonight) May 16, 2017

Während die Ansprache von Elle Woods allerdings nur wenige Sekunden dauert, sprach Trump eine gute halbe Stunde.

Im Juli vergangenen Jahres hatte sich die First Lady Melania Trump im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft an einer fremden Rede bedient. Sie soll ganze Passagen einer Ansprache von Michelle Obama abgekupfert haben.

WATCH: Melania Trump​'s speech plagiarizes passage from Michelle Obama​'s 2008 speech https://t.co/Dcffhp2Dpghttps://t.co/8uizLfaLWH — CNN (@CNN) July 19, 2016

Von RND/are