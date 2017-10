Sommerzeit bald Vergangenheit?

Brüssel. Die Sommerzeit ist seit ihrer Einführung umstritten. Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab, dass 60 Prozent die Umstellung gern ganz abschaffen würden. Das könnte eventuell bald soweit sein.

EU-Kommission prüft Forderung nach einer Abschaffung

Die EU-Kommission prüft nun Forderungen nach einer Abschaffung der Sommerzeit. Die Frage werde derzeit unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen untersucht, bestätigte eine Sprecherin am Freitag. Sobald es ein Ergebnis gebe, werde man die Öffentlichkeit darüber informieren.

Die Zeitumstellung wurde 1980 zuletzt eingeführt. Dadurch erhoffte man im Winter weniger auf Licht angewiesen zu sein und folglich Energie zu sparen. Dies sei jedoch nicht erwiesen. In einer Stellungnahme des Bundesumweltamtes aus dem Jahr 2009 hieß es: „Durch das Vor- und Zurückstellen der Uhren sparen wir keine Energie.“ Zwar schalte man abends im Sommer weniger das Licht an, allerdings heizen die Bürger im Frühjahr und im Herbst in den Morgenstunden auch mehr. „Das hebt sich gegenseitig auf.“

Zeitumstellung war kein Kontinuum

Vorgeschlagen hatte die Sommerzeit der US-Amerikanische Präsident Benjamin Franklin, um den Tag und das Sonnenlicht besser auszunutzen. Erstmals in Deutschland eingeführt wurde die Sommerzeitwährend des Ersten Weltkriegs. Zwischen den Weltkriegen und nach dem Zweiten Weltkrieg schaffte man die Umstellung jedoch wieder ab. Erst 1980 wurde sie mit dem Ziel, das Tageslicht besser zu nutzen, erneut eingeführt. Der Effekt bleibt umstritten.

Länder ohne Zeitumstellung

In den USA, Kanada und Mexiko gibt es Regionen, wo die Zeit gar nicht umgestellt wird. Auch in Europa laufen die Uhren in Island, Weißrussland und Russland weiter wie bisher. Einige Landwirte hätten es dort einfacher. Denn: zwei Wochen sollen Milchkühe brauchen, bis sie sich an die neue Melkzeit gewöhnt haben. Besonders bei der Herbst-Zeitumstellung soll die Veränderung spürbar sein.

Von dpa/lin/RND