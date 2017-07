Sophia Thomalla küsst „Kumpel“ Gavin Rossdale

San Diego. Gavin Rossdale, der Sänger der Rockband "Bush", postete das besagte Instagram-Video am Donnertag. Es zeigt den 52-Jährigen und seine Band Backstage vor einem Konzertauftritt in San Diego, Kalifornien. Sophia Thomalla steht zunächst im Hintergrund, küsst dann aber zärtlich Rossdales Schulter ehe der US-Rocker auf die Bühne geht.

Coming to a city near you!!link in bio! #SanDiego #LosAngeles #Reno #Redding #Loveland check the site for yours : @theryanct Ein Beitrag geteilt von Gavin Rossdale (@gavinrossdale) am 26. Jul 2017 um 14:41 Uhr

Es gab zuletzt immer wieder Spekulationen, ob die beiden doch mehr sind als nur gute Freunde. Rossdale würde in jedem Fall in das Beuteschema der 27-Jährigen passen. Schließlich war das deutsche Modell von 2011 bis 2015 mit Till Lindemann, dem Sänger von Rammstein, liiert. Nicht viel später heiratete Thomalla den Sänder Andy LaPlegua, von dem sie sich nach eigenen Angaben derzeit scheiden lässt. Und nun scheint sie sich also Gavin Rossdale geschnappt zu haben, der bis 2015 mit der Sängerin Gwen Stefani verheiratet war.