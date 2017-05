Schauspieler und Umweltaktivist Leonardo DiCaprio (42) macht sich Sorgen über die seltenen Kalifornischen Schweinswale in Mexiko. „Möglicherweise gibt es nur noch weniger als 30 Vaquitas in freier Wildbahn“, schrieb er auf Facebook und bat darum, an Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto zu schreiben.