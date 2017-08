Sorgen um Wrestling-Legende Ric Flair

Los Angeles. Wrestling-Fans weltweit zittern um eine der größten Legenden des Showsports: Der „Nature Boy“ Ric Flair wurde am Wochenende in ein künstliches Koma versetzt, wie das Portal TMZ berichtet. Mittlerweile wurde der 68-Jährige operiert. Laut seiner Agentin verlief die Operation erfolgreich.

„Schwerwiegende medizinische Probleme“

Flair, der seit Jahren an Herzproblemen leidet, hatte sich am Wochenende in ein Krankenhaus begeben. Was zunächst nach einer Routineuntersuchung geplant war, nahm eine dramatische Wendung: Flairs Agentin forderte wenig später die Fans der Wrestling-Legende auf, für ihn zu beten. Flair habe „schwerwiegende medizinische Probleme“. Welcher Art diese sind, ist nicht bekannt.

Ric Flair, bürgerlich Richard Morgan Fliehr, zählt zu den größten Wrestling-Stars der vergangen Jahrzehnte. Gemeinsam mit John Cena teilt er sich den Rekord von 16 World-Titeln. Zudem war er in den legendären Fraktionen wie „The Four Horsemen“ und „Evolution“ tätig. Unvergessen waren auch seine Auftritte in der damaligen WCW, der größten Konkurrenz, die die WWE jemals hatte. Ric Flair ist der Vater von WWE-Wrestlerin Charlotte Flair. Bis vor wenigen Monaten hatte er diese auch noch regelmäßig am Ring begleitet.

Von RND/zys