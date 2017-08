Störender Brötchenduft: Nachbar droht mit Anwalt

Rottach-Egern. Die Posse, die sich derzeit in Rottach-Egern am Tegernsee abspielt, könnte für eine kleine Traditionsbäckerei teuer enden. Wie die Zeitung „ Merkur“ berichtet, hat sich ein Nachbar der dortigen Bäckerei einen Anwalt genommen, weil er sich vom Geruch aus der Backstube gestört fühlt. „Durch die Geruchsemissionen, die aus Ihrer Backstube täglich in den frühen Morgenstunden über Ventilatoren ungefiltert ins Freie geblasen werden, wird unser Mandant ganz empfindlich gestört“, heißt es in einem Brief des Anwalts, aus dem die Zeitung zitiert.

In dem Brief werde der Bäckereibesitzerin vorgeschlagen, Abluftventilatoren einzubauen „oder sonstige entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit die Geruchsbelästigungen unterbleiben“. Man habe ihr eine Frist bis Dienstag, 5. September, gesetzt. Werde diese nicht eingehalten, werde man die Sache an das Umweltschutzreferat des Landratsamts Miesbach weiterleiten.

Die Bäckereichefin hat die Forderung laut „Merkur“ bisher ignoriert.

Von dpa/RND