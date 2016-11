Straubing. Rund 24 Stunden nach dem verheerenden Feuer im mittelalterlichen Rathaus von Straubing war die Brandursache am Samstag weiter unklar. Die Feuerwehr war weiter mit der Sicherung des historischen Gebäudes beschäftigt. Nach Angaben der Stadt gab es aber „keine akute Einsturzgefahr“. Erst in der Nacht war es der Feuerwehr gelungen, die Flammen zu löschen. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest.

Das Feuer hatte am Freitag große Teile des Rathauses zerstört. Die Flammen schossen nach Polizeiangaben bis zu 15 Meter hoch aus dem Dachstuhl des mehr als 600 Jahre alten Gebäudes. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit zahlreichen Einsatzkräften. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Christkindlmarkt mit Verspätung eröffnet

Wegen des Brandes war auch die für Freitag geplante Eröffnung des Christkindlmarktes in unmittelbarer Nähe verschoben worden. Am Samstag begann er dann – allerdings blieben einige Buden geschlossen. Bevor man den historischen, komplett zerstörten Teil des Rathauses gefahrlos betreten könne, müsse er erst einmal gesichert werden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach Angaben der Stadt hatten die Bürger im Jahr 1382 das gotische Handelshaus erworben und es zum Rathaus umgebaut. Im 19. Jahrhundert wurde in dem dreigeschossigen Gebäude der gotische Giebel abgebrochen und eine neogotische Fassade errichtet.

Erhebliche Einschränkungen – Ämter suchen neue Bleibe

Die niederbayerische Stadt kündigte an, es müsse wegen der Auswirkungen des Feuers mit erheblichen Einschränkungen gerechnet werden. Momentan sei man damit beschäftigt, die Daten- und Telefonanbindung im größtenteils unbeschädigten Verwaltungsgebäude wiederherzustellen. Für die Ämter aus dem historischen Teil suche man nach einer vorübergehenden Unterbringung.

Straubings Bürger zeigten sich am Samstag schockiert über den Brand in der Innenstadt. „Es ist eine Tragödie“, sagte eine Frau am Samstag. Der Dachstuhl habe lichterloh gebrannt. „Es war ein Horrorbild.“ Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) zeigte sich dennoch zuversichtlich: „So schlimm das ist, wir packen an und wir werden wieder aufbauen.“

Von RND/dpa