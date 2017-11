U-Boot im Südatlantik vermisst

Buenos Aires. Das U-Boot „San Juan“ der argentinischen Marine hat sich zuletzt am Mittwoch gemeldet. Es befand sich nach Angaben die argentinischen Marine auf dem Rückweg von der Marinebasis Ushuaia zum Heimatstützpunkt Mar del Plata. Zuletzt hatte sich das Boot aus dem Golf von San Jorge im Südatlantik gemeldet. Da auch nach 48 Stunden keine Kommunikation mit dem Boot möglich war, startete am Freitag die Suchaktion. Das U-Boot hat 44 Besatzungsmitglieder an Bord. Zur Suche wurden eine Fregatte und zwei Korvetten sowie mehrere Flugzeuge entsandt. Darunter auch ein Aufklärungsflugzeug der US-Navy sowie ein Forschungsflugzeug der Nasa. Großbritannien hat die Entsendung eines Transportflugzeugs des Typs C130 Hercules von den Falkland-Inseln aus angeboten.

Die „San Juan“ wurde 1981 bis 1985 in Deutschland gebaut. Es gehört zu dem Typ TR 1700 der Nordseewerke aus Emden. 2008 bis 2013 wurde es in Argentinien für 12,4 Millionen US-Dollar überholt. Das 66 Meter lange U-Boot ist mit sechs Torpedorohren bewaffnet und gehört mit einer Verdrängung von 2300 Tonnen zu den größten in Deutschland gebauten U-Booten. Der Antrieb besteht aus einem deutschen MTU-Diesel und einem Fahrmotor von Siemens. Die Marine Argentiniens hat drei in Deutschland gebaute U-Boote in Dienst. Neben der vermissten „San Juan“ sind es das Schwesterboot „Santa Cruz“ sowie das in Kiel bei HDW gebaute U-Boot „Salta“. Die „Salta“ ist etwas kleiner und gehört zum Typ HDW 209.