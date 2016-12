Taylor Swift sorgt für „Weihnachtswunder“

St. Louis. Mit einem spontanen Weihnachtsbesuch hat die US-Sängerin Taylor Swift (27, „Shake It Off“) am Montag einen 96 Jahre alten Fan überrascht.

„Es ist ein Weihnachtswunder“, schrieb ein Enkel des Weltkriegsveteranen auf Twitter. „Danke Taylor Swift, mein Opa hat sich so gefreut!“ Wenige Tage zuvor war der 96-Jährige aus dem US-Bundesstaat Missouri mit seiner Begeisterung für den jungen Popstar in lokalen Medien bekannt geworden. Trotz seines Alters sei er mit seinen Enkeln auf mehreren Konzerten gewesen.

It's a Christmas Miracle!!! Thank you @taylorswift13. My grandpa was so excited!! pic.twitter.com/1bGlUys38b