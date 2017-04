New York. Mit ihrem Sieg bei den Australien Open wurde sie zur ältesten Grand Slam-Turniergewinnerin aller Zeiten, zog an Steffie Graf in Punkto Siegen vorbei und wurde auch wieder zur Nr. 1 der Welt.

Ein bislang unbekannter Fakt macht diese Leistung noch überragender: Serena Williams war bereits in der 8. Woche schwanger, als sie im Finale ihre Schwester Venus besiegte.

Am Montag wieder die Nummer eins

Die 35-Jährige stellte als Beweis dafür einen Schnappschuss ihres Babybauchs auf „Snapchat“. Dazu verriet sie, dass sie in der 20. Woche ist. Ihre Sprecherin bestätigte dies: „Mit großer Freude kann ich bestätigen, dass Serena in diesem Herbst ein Baby erwartet“, sagte diese der Deutschen Presse-Agentur.

Für Williams ist es das erste Kind. Sie hatte sich Ende vergangenen Jahres mit dem Internet-Unternehmer Alexis Ohanian verlobt.

Serena Williams wird am kommenden Montag die Kielerin Angelique Kerber als Nummer eins der Weltrangliste erneut ablösen, obwohl sie seit ihrem Sieg bei den Australian Open im Januar in Melbourne wegen einer Knieverletzung kein Spiel mehr bestritten hat. Allerdings kann Williams schon bald Platz eins wieder an Kerber verlieren. Die Amerikanerin hat bislang 23 Grand-Slam-Titel gewonnen.

Von Dierk Sindermann/dpa/ap/RND